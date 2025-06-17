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В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Одеса, Вівторок 17 червня 2025 17:44
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В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ Фото: в Одесі зросла кількість загиблих внаслідок нічного удару РФ (t.me/odeskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Одесі вранці 17 червня зросла до двох осіб. Під завалами знайшли тіло ще однієї жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки зросла. Під завалами щойно знайшли тіло 78-річної жінки. Висловлюю щирі співчуття родині загиблої", - повідомив Кіпер.

За його словами, всього за медичною допомогою звернулися 26 людей. Всі постраждалі отримали необхідну допомогу та продовжують лікування амбулаторно.

На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють комунальні служби.

Удар по Одесі

Нагадаємо, вранці, 17 червня, російські війська завдали масованого удару по Одесі з використанням ударних безпілотників. Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 отримали поранення. Одного з постраждалих госпіталізували.

Глава Одеської ОВА повідомив про масштабні пошкодження: зазнали руйнувань житлові будинки, дитячий садок, інклюзивний центр, гаражі та інші об'єкти. У кількох місцях спалахнули пожежі.

Детальніше про наслідки удару по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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