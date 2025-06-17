Під час атаки на Київ помер громадянин США, - Кличко
У Києві під час чергової російської атаки, яку було здійснено в ніч на 17 червня, помер громадянин Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера української столиці Віталія Кличка в Telegram.
За його словами, американець помер під час дронів атаки на Солом'янський район української столиці.
"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США", - повідомив Кличко.
Мер Києва підтвердив, що медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть чоловіка на місці.
Нічна атака на Київ 17 червня
Росія запустила в ніч на 17 червня рій ударних дронів типу "Шахед" по українській столиці. У низці районів Києва було зафіксовано падіння уламків.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку. Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.
Рятувальники та екстрені служби працювали на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Постраждали щонайменше 16 осіб.
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