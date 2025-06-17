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Під час атаки на Київ помер громадянин США, - Кличко

Київ, Вівторок 17 червня 2025 03:13
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Під час атаки на Київ помер громадянин США, - Кличко Ілюстративне фото: медики констатували смерть громадянина США в Києві (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Києві під час чергової російської атаки, яку було здійснено в ніч на 17 червня, помер громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера української столиці Віталія Кличка в Telegram.

За його словами, американець помер під час дронів атаки на Солом'янський район української столиці.

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США", - повідомив Кличко.

Мер Києва підтвердив, що медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть чоловіка на місці.

Нічна атака на Київ 17 червня

Росія запустила в ніч на 17 червня рій ударних дронів типу "Шахед" по українській столиці. У низці районів Києва було зафіксовано падіння уламків.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, нежитлові забудови і транспортні засоби. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового будинку. Детальніше про нічну атаку на Київ читайте в матеріалі РБК-Україна.

Рятувальники та екстрені служби працювали на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Постраждали щонайменше 16 осіб.

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