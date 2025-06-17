Під час атаки на Київ помер громадянин США, - Кличко

У Києві під час чергової російської атаки, яку було здійснено в ніч на 17 червня, помер громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера української столиці Віталія Кличка в Telegram .

За його словами, американець помер під час дронів атаки на Солом'янський район української столиці.

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США", - повідомив Кличко.

Мер Києва підтвердив, що медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть чоловіка на місці.