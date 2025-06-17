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ВЛК зможе підтягувати дані про українців з цивільних медзакладів: Рада ухвалила закон

Україна, Вівторок 17 червня 2025 17:56
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ВЛК зможе підтягувати дані про українців з цивільних медзакладів: Рада ухвалила закон Фото: Рада прийняла закон щодо удосконалення порядку ведення військового обліку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховна Рада прийняла закон щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. Згідно зі змінами, дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Закон №12066 передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну.

Згідно зі змінами, військовозобов’язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, а далі набір даних про стан його здоров’я для цілей визначення придатності до військової служби буде автоматично направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" через обмін з електронною системою ВЛК.

Єдиний електронний реєстр військовослужбовців

Зауважимо, що раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців, який був передбачений законопроектом №12066, повинен спростити життя захисників України, адже стане основою для надання всіх цифрових послуг.

Заступниця міністра нагадала, що коли в Міністерства оборони не було "Резерв+", вже існував реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

"Тепер, коли МОУ має застосунок "Армія+", остаточно постала потреба у повноцінному реєстрі й для військовослужбовців", - пояснила Черногоренко.

Детальніше про те, навіщо потрібен реєстр військовослужбовців та як він працюватиме, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Застосунок "Армія+"

Нагадаємо, що для військовослужбовців в Україні створено застосунок "Армія+". Доступ до додатка мають лише чинні військові, а їх персональні дані підтягуються з кількох реєстрів.

Застосунок постійно оновлюється та покращується. Зокрема раніше там навіть з'явився новий сервіс - онлайн-курси для військових.

А трохи згодом в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.

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