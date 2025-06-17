В Україні з'явиться Military ID: що це дасть військовим

Верховна Рада сьогодні, 17 червня, підтримала законопроєкт про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Реєстр працюватиме винятково в Україні. Дані - під контролем Центру реагування на кіберінциденти. Мінімум персональної інформації. Без збереження даних про звання, спеціальність чи бойові завдання. Це - про зручність, безпеку і справедливий сервіс для кожного, хто служить", - наголосив Умєров.

Він пояснив, що на основі цієї системи в майбутньому військові зможуть отримувати соціальні послуги, пільги та бонуси онлайн , зокрема через застосунок "Армія+".

"Ключова новація - Military ID, цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації", - розповів міністр.

Умєров запевнив, що єдиний державний реєстр військовослужбовців - це цифрова база, яка дозволить:

Єдиний електронний реєстр військовослужбовців

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла закон №12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.

Згідно зі змінами, дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів.

Таким чином, військовозобов’язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, а далі набір даних про стан його здоров’я для цілей визначення придатності до військової служби буде автоматично направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" через обмін з електронною системою ВЛК.

Раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповідала навіщо потрібен реєстр військовослужбовців та як він працюватиме.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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