Атака безпілотників в Росії і візит глави МКС в Україну: новини за 28 лютого

Вчора, 28 лютого 2023 року, Україну з візитом відвідав головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, а тим часом занепокоєні росіяни повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників".
РБК-Україна зібрало головні новини за 28 лютого.
Війна Росії проти України: останні новини
Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку, проте успіху не досягли.
Вчора російські окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Росія збільшила кількість ракетоносії у Чорному морі. Загальний залп "Калібрів" може становити 32 ракети.
На війну проти України РФ вербує палестинських біженців у Лівані.
У російському полоні помер захисник з України. Юрій Гориславець перебував у російському полоні на території Луганської області.
Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, адже рішення утримувати місто є стратегічним.
В російському Єйську в районі аеропорту пролунали вибухи.
В останній день зими в Російській Федерації повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників".
У ніч на 28 лютого спалахнула нафтобаза "Роснафти" в Туапсе. За словами очевидців, перед цим з різницею в кілька секунд пролунали два вибухи. Місцеві пабліки повідомили, що нафтобазу нібито атакували українські безпілотники з вибухівкою.
Вчора президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.
Прокурор МКС перебув в Україну для розслідування кампанії російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.
"Загалом ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?", - заявив Хан.
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів.
Варто зауважити, що, наприклад, згідно із законом, тепер у Росії не можна буде використовувати термін "президент", оскільки воно має американське походження.
Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Статки Маска зросли завдяки 70% зростанню вартості акцій Tesla цього року.
У березні в Україні збільшиться розмір пенсій. Їх проіндексують за новим механізмом у середньому на 20%. Зарплати, соцвиплати та тарифи ЖКГ цього місяця не зміняться. Водночас для українських біженців у Польщі почнуть діяти нові правила.
Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв.
Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них протягом 30 днів.
Енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району, наразі дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Але складною залишається ситуація у прифронтових областях.
"У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.
Українцям пропонують вирішити, чи залишати 8 березня вихідним днем після перемоги у війні. Для цього у застосунку "Дія" запустили опитування.
"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Канадські Збройні сили у партнерстві з польськими Збройними силами навчали новобранців-українців основ танку Leopard у західній Польщі", - вказано в описі відео.
Зокрема, на кадрах помітно, як українські військові проводять навчання на тренажері Leopard, відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка.
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