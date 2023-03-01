Атака безпілотників в Росії і візит глави МКС в Україну: новини за 28 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни заявили про нібито атаку українських дронів

В останній день зими в Російській Федерації повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників".

У ніч на 28 лютого спалахнула нафтобаза "Роснафти" в Туапсе. За словами очевидців, перед цим з різницею в кілька секунд пролунали два вибухи. Місцеві пабліки повідомили, що нафтобазу нібито атакували українські безпілотники з вибухівкою.

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Вчора президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Прокурор МКС перебув в Україну для розслідування кампанії російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

"Загалом ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?", - заявив Хан.

Путін заборонив росіянам використовувати більшість іноземних слів

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів.

Варто зауважити, що, наприклад, згідно із законом, тепер у Росії не можна буде використовувати термін "президент", оскільки воно має американське походження.

Маск повернув собі титул найбагатшої людини у світі

Ілон Маск повернув собі місце найбагатшої людини у світі після того, як ненадовго поступився титулом французу Бернару Арно. Статки Маска зросли завдяки 70% зростанню вартості акцій Tesla цього року.

Пенсії, тарифи, соцвиплати: що зміниться з 1 березня

У березні в Україні збільшиться розмір пенсій. Їх проіндексують за новим механізмом у середньому на 20%. Зарплати, соцвиплати та тарифи ЖКГ цього місяця не зміняться. Водночас для українських біженців у Польщі почнуть діяти нові правила.

В Білому домі дали федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok зі своїх пристроїв

Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв.

Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них протягом 30 днів.

В "Укренерго" назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом

Енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району, наразі дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Але складною залишається ситуація у прифронтових областях.

"У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

У "Дії" запустили опитування про 8 березня

Українцям пропонують вирішити, чи залишати 8 березня вихідним днем після перемоги у війні. Для цього у застосунку "Дія" запустили опитування.

"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2

"Канадські Збройні сили у партнерстві з польськими Збройними силами навчали новобранців-українців основ танку Leopard у західній Польщі", - вказано в описі відео.

Зокрема, на кадрах помітно, як українські військові проводять навчання на тренажері Leopard, відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка.

Погода в Україні:

Температура повітря в Україні протягом дня передбачається +2....+5 градусів, у південній частині України та на Закарпатті +5...+10 градусів.

Вітер північно-західний, помірний, часом поривчастий.

Погода в столиці:

У Києві календарна весна прийде без якихось суттєвих опадів.

Вдень очікується +1...+3 градуси. Може гуляти північно-західний вітер.