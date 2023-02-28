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В "Укренерго" назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 11:05
В "Укренерго" назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом Фото: в "Укренерго" назвали в області, де спостерігається складна ситуація зі світлом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Енергетики відновили живлення Одеси та Одеського району, наразі дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Але складною залишається ситуація у прифронтових областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.
Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися", - йдеться в повідомленні.

За даними енергетиків, наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня буде проводитись робота над підвищенням надійності, "тож можливі невеликі обмеження".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла.

Також ми писали, що, за даними Міненерго, ситуація в Україні дозволяє й надалі не застосовувати планові та аварійні відключення світла.

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харков Сумська область вимкнення світла
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