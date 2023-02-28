Росія вербує на війну проти України палестинських біженців у Лівані, - ЗМІ
Молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії. Далі їх відправляють на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Media Line.
Палестинці, які проживають у Лівані, підписалися на участь у війні в Україні на боці Росії. Вербуванням займаються активісти, пов'язані з посольством Палестини в Лівані.
"Більшість із завербованих 1969 року народження. Ті, хто народився пізніше, не мають належної реєстрації у ліванської влади, яка спрощує поїздки з метою участі у війні", - йдеться у матеріалі.
Ліванський уряд не має можливості контролювати чи відстежувати переміщення цих палестинських рекрутів для Росії. Більшість палестинців, які прямують на передову в Україні, родом з Ейн-аль-Халва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані. Повідомляється, що ці особи отримують щомісячну допомогу та компенсацію для своїх сімей в обмін на згоду брати участь у війні проти України.
Вербування палестинців та інших осіб здійснюється в координації з організацією "Хезболла", яка підтримується Іраном та базується в Лівані. "Хезболла" активно вербує молодих прихильників, у тому числі тих, хто вміє керувати безпілотниками, та людей, які мають досвід ведення партизанської війни у міських районах, для допомоги росіянам у війні проти України.
Достеменно невідомо, скільки палестинців було завербовано для війни на боці Росії, але вважається, що близько 300 осіб уже пройшли навчання та відправлені на передову. У таборі біженців Ейн-Аль-Халва готується до відправки в Росію ще одна група із приблизно 100 додаткових бійців.
Нагадаємо, що Росія вербує сирійських бойовиків, щоб відправити на війну проти України. За попередніми даними, близько 500 з них вже знаходиться на фронті.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія перекидає на війну в Україні війська зі Сибіру та Сирії.
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