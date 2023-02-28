Пенсії, тарифи, соцвиплати: що зміниться з 1 березня

Із 1 березня в Україні збільшиться розмір пенсій. Їх проіндексують за новим механізмом у середньому на 20%. Зарплати, соцвиплати та тарифи ЖКГ цього місяця не зміняться. Водночас для українських біженців у Польщі почнуть діяти нові правила.

Детальніше про всі зміни березня 2023 – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Підвищення пенсій

Планова індексація пенсій відбудеться в березні. Це єдине підвищення виплат пенсіонерам у 2023 році, передбачене держбюджетом.

Найближчими днями очікується затвердження постанови Кабміну, згідно з якою пенсійні виплати мають проіндексувати на 19,7%. Доплата становитиме не менше 400 гривень.

Новий механізм

Пенсійний фонд запроваджує механізм збалансування виплат, щоб усі пенсіонери отримали рівномірне підвищення.

Як пояснили в Мінсоцполітики, раніше українцям із найнижчою пенсією (через брак стажу чи низьку зарплату в минулому) майже не робили індексацію. Новий механізм спрямований насамперед на підвищення виплат для такої категорії осіб.

Кому і на скільки підвищать пенсії

Індексацію проведуть пенсіонерам за віком, інвалідністю, вислугою років, втратою годувальника, інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС, ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС.

Після індексації мінімальні пенсії мають зрости:

для пенсіонерів із неповним страховим стажем – з 2100 гривень до 2520 гривень;

для осіб віком до 70 років зі стажем 30/35 років відповідно у жінок/чоловіків – з 2300 гривень до 2760 гривень;

для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 2600 гривень до 3000 гривень;

для пенсіонерів віком від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 3000 гривень до 3120 гривень.

Для пенсіонерів із повним стажем і пенсією вищою за мінімальну в середньому розмір доплати складе 750 гривень.

При цьому варто зазначити, що виплати в березні не підвищуватимуть українцям, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом рівень. У 2023 році – 20930 гривень.

Зарплати та соцдопомога – без змін

Під час війни в Україні було фактично заморожено розміри соціальних видатків.

У держбюджеті на 2023 рік не заплановано збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, на підставі якого розраховуються розміри різних видів грошової допомоги від держави, аліментів, пенсій та інших соцвиплат.

Тому в березні 2023 залишаться незмінними: мінімальна заробітна плата (6700 гривень), середній прожитковий мінімум (2589 гривень), мінімальний розмір аліментів (1416 грн).

Продовження виплат соцдопомоги

В умовах воєнного стану більшість соцвиплат вразливим категоріям населення продовжує виплачуватись без додаткового звернення громадян.

Автоматично грошову допомогу продовжено для: ВПО; дітей у складних життєвих обставинах; дітей під опікою чи піклуванням; тяжкохворих дітей; громадян, які не мають права на пенсію та/або осіб з інвалідністю; громадян, які мають інвалідність з дитинства або доглядають таких осіб.

Однак у Мінсоцполітики зазначили, що необхідно відвідати органи соцзахисту та підтвердити право на виплати таким категоріям:

малозабезпеченим родинам;

самотнім матерям, які одержують виплати на дітей;

особам, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію на підставі оцінки фінансово-майнового стану сім'ї.

Що буде з тарифами

Основні комунальні тарифи "заморожені" до закінчення дії воєнного стану за рішенням уряду. Це стосується тарифів на газ, тепло, гарячу воду.

Вартість електроенергії також зафіксована як мінімум до кінця опалювального сезону 2023 року. За 1 кВт-год необхідно платити 1,44 грн при споживанні на місяць до 250 кВт, або 1,68 грн/кВт-год при споживанні від 250 кВт на місяць.

Вартість послуг з водопостачання та водовідведення у березні 2023 залишиться незмінною, відповідно до тарифів місцевих водоканалів.

Е-рецепт на ліки

Міністерство охорони здоров'я розширює перелік медичних препаратів, які можна буде придбати в аптеці за е-рецептом. Як зазначають у відомстві, нововведення запрацюють цієї весни.

Електронний рецепт діятиме на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, які підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.

До списку таких ліків входять антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб. До рецептурних препаратів також можуть належати деякі знеболювальні, заспокійливі та ліки від кашлю.

Е-рецепт стане обов'язковим весною 2023, але його планують вводити поступово. Лікар зможе виписувати рецепт на паперовому бланку за відсутності зв'язку чи світла в медустанові.

Нові правила для переселенців у Польщі

Українським переселенцям доведеться самостійно оплачувати житло в Польщі через 120 днів перебування в країні. Відповідні правила набирають чинності з 1 березня.

Так, біженці, які проживають у колективних центрах (готелі, гуртожитки, пансіонати, табори), з березня мають оплачувати 50% вартості житла, але не більше 40 злотих на добу. З травня їм потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу.

Виняток – люди пенсійного віку, вагітні, багатодітні матері чи матері з немовлятами, особи з інвалідністю. Ці категорії громадян зможуть і надалі не оплачувати житло.