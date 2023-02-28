Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Сьогодні, 28 лютого, прокурор МКС перебував в Україні для розслідування кампанії російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

"Загалом ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?", - заявив Хан.

Головний прокурор, який раніше зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, сказав, що МКС ще не видавав жодних ордерів на арешт за результатами минулорічної роботи в Україні.