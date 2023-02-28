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Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 20:55
Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України Фото: Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади РФ на енергомережі України (wiki Karim_Ahmad_Khan)
Автор: Каріна Левицька

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розслідуватиме напади Росії на енергомережі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сьогодні, 28 лютого, прокурор МКС перебував в Україні для розслідування кампанії російських ракетних і безпілотних атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

"Загалом ми чітко бачимо закономірність з точки зору кількості, масштабу та ширини нападів на електромережі України. А також нам потрібно подивитися, чому це відбувається; вони законні цілі чи ні?", - заявив Хан.

Головний прокурор, який раніше зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, сказав, що МКС ще не видавав жодних ордерів на арешт за результатами минулорічної роботи в Україні.

"Як прокурори, ми є офіцерами суду. Ми тут не для того, щоб викликати оплески за допомогою фокусів. Щоразу, коли ми рухаємося, люди повинні мати впевненість, що це не політичний процес", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду.

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