В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, - Міноборони
Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів", - йдеться у заяві.
Маляр пояснила, що сама ситуація у Бахмуті є складною та напруженою. Російські військові сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область.
За її словами, рішення утримувати Бахмут є суто військовим, а не політичним.
"Рішення ухвалюють військові, які не керуються політичними мотивами", - додала вона.
Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".
Раніше у Державній прикордонній службі розповіли, що за добу росіяни втратили під Бахмутом десятки своїх солдатів.
Також ми писали, що пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.
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