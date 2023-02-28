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В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, - Міноборони

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Бахмут, Вівторок 28 лютого 2023 21:20
В Бахмут направили підкріплення, ситуація в місті складна та напружена, - Міноборони Фото: заступник голови Міноборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Збройним силам України в Бахмуті направили підкріплення, а рішення утримувати місто є стратегічним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів", - йдеться у заяві.

Маляр пояснила, що сама ситуація у Бахмуті є складною та напруженою. Російські військові сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область.

За її словами, рішення утримувати Бахмут є суто військовим, а не політичним.

"Рішення ухвалюють військові, які не керуються політичними мотивами", - додала вона.

Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

Раніше у Державній прикордонній службі розповіли, що за добу росіяни втратили під Бахмутом десятки своїх солдатів.

Також ми писали, що пропагандисти Кремля почали розповсюджувати фейки про те, що українські військові нібито оточені у Бахмуті Донецької області.

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