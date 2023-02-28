Вибухи в Туапсе та безпілотник під Москвою: що відомо про "атаку дронів" на Росію

В останній день зими в Російській Федерації повідомили про серію інцидентів, нібито пов'язаних з "атаками українських безпілотників". Цього разу особливо примітна географія подій - від Санкт-Петербурга до південної частини Краснодарського краю.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про це.

Безпілотники над Бєлгородом

Серія інцидентів розпочалася ще ввечері 27 лютого. Російські телеграм-канали повідомили про звуки вибухів у Бєлгороді, після чого на землі виявили уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих, у деяких будинках повибивало вікна, а також пошкоджено припарковані автомобілі.

Пізніше з'явилася інформація про те, що дронів було 4. За уточненими даними, два з них упали біля житлових будинків, ще один розбився об стіну, внаслідок чого довелося евакуювати мешканців. А четвертий упав на дах супермаркету "Леон" і вибухнув, після чого почалася пожежа на покрівлі та всередині будівлі.

Також повідомляється, що БПЛА було придушено системами радіоелектронної боротьби, а ймовірною ціллю могла бути одна з місцевих електричних підстанцій.

Фото: уламки безпілотників у Бєлгороді (t.me/belgorod_informant)

Деякі пабліки написали про те, що як мінімум один із БПЛА - це російський розвідувальний безпілотник "Гранат-4". Причому нібито раніше захоплений в Україні і перероблений під ударний дрон.

На користь цієї версії говорить фото, якщо вірити якому бойова частина складалася із пластиду PE8 L23A1 британського виробництва. А руйнівний ефект був посилений елементами з використанням кульок від підшипників.

Фото: вибухівка з дрона-камікадзе (t.me/belgorod_informant)

Зазначимо, це далеко не перші інциденти з дронами у Бєлгороді. Атаки на цьому напрямі більш менш зрозумілі, оскільки з цього району здійснюються удари по Харкову. Місто знаходиться близько 40 км від кордону, і технічна українська сторона має засоби ураження на такій відстані. Хоча офіційно не заявляє про причетність до цих ударів.

Фото: Бєлгород знаходиться за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною (google.com/maps)

Пожежа на нафтобазі в Туапсе

У ніч на 28 лютого спалахнула нафтобаза "Роснефти" в Туапсе (Краснодарський край). За словами очевидців, перед цим з різницею в кілька секунд пролунали два вибухи. Місцеві паблики повідомили, що нафтобазу нібито атакували українські безпілотники з вибухівкою. Вони вдарили за 100 метрів від нафтосховища. Влада Туапсе відразу заявила, що ситуація під контролем, пожежу вдалося швидко загасити, а вогонь не зачепив нафтових резервуарів.

Пізніше стало відомо, що все-таки пошкоджено бойлерну, поряд із будівлею виявили дві вирви за півтора метри. Примітно, що за 30 м від місця вибухів знаходиться казарма Міністерства оборони РФ.

Зазначимо, по прямій від позицій українських військ до Туапсе понад 400 кілометрів. При цьому дрони мали подолати фронтові засоби протиповітряної оборони та пролетіти над окупованими територіями, авіабазами в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Краснодарі, а також перелетіти гори Кавказького хребта. А якщо припустити, що об'єкт у місті на Чорному морі був атакований з умовної Одеси, то дальність польоту взагалі могла перевищити 800 кілометрів.

Фото: від українських позицій до Туапсе понад 400 км (google.com/maps)

Безпілотник упав в Адигеї

Ще один інцидент стався у селищі Новий Гіагінського району (Адигея). В результаті пошкоджено будівлі на фермі, постраждалих немає. Місцеві пабліки також опублікували фото уламків безпілотника.

Фото: БПЛА, що впав, в Адигеї (t.me/muratkumpilov)

Судячи з цих фото, впав досить великий апарат. А уламки дозволяють припустити, що це міг бути перероблений під ударний радянський розвідувальний БПЛА Ту-141 "Стриж", який, за деякими даними, застосовувався для ударів по аеродромах у Саратові та Енгельсі.

Фото: селище Новий в Адигеї знаходиться за сотні кілометрів від України (google.com/maps)

Міністерство оборони РФ наразі прокоментувало лише інциденти в Туапсе та Адигеї. Нібито українська сторона застосувала два дрони для атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, але обидва внаслідок радіоелектронної боротьби втратили керування та відхилилися від траєкторії.

Ще один дрон не долетів до Москви

До зведення російського Міноборони не увійшов інцидент у Коломенському районі Московської області в районі селища Губастове. Повідомляється, що було виявлено безпілотник за 10 метрів від об'єкта "Газпрому", а саме від газової компресорної станції.

За даними місцевих пабліків, на ньому виявили маркування UJ-22 Airborne. Такі безпілотники були представлені 2021 року компанією "УкрДжет". Він здатний нести корисне навантаження у вигляді мінометних мін загальною вагою до 20 кілограм. Згідно із заявленими характеристиками, максимальний радіус дії - 800 кілометрів, або до 1 600 кілометрів в один бік. Навіть з урахуванням обмеження дальності польоту в залежності від бойового навантаження такий дрон цілком здатний дістати до самої Москви.

Фото: один із дронів упав майже під Москвою (google.com/maps)

Переполох над Санкт-Петербургом

Близько 10:00 (за київським часом) за 160-200 км від Санкт-Петербурга було помічено невстановлений повітряний об'єкт. Для його перехоплення було піднято винищувачів, а аеропорт "Пулково" тимчасово не приймав літаки. На деякі рейси оголосили затримку до 12 години, частину з них скасували.

Фото: закрите небо над Санкт-Петербургом (скріншот із сайту flightradar24)

Над самим містом закрили повітряний простір і оголосили план "Ковер", сигнал про який зазвичай подається при порушенні державного кордону або при появі невстановлених літаючих об'єктів. Місцеві пабліки писали, що над Санкт-Петербургом кружляв безпілотник. Але приблизно через годину аеропорт знову відкрили.

Примітно, що в цей час біля Москви в повітрі перебував один із бортів №1 - літак Іл-96-300ПУ, який є повітряним командним пунктом. На даний момент немає підтверджень, що ці події могли бути пов'язані.

Фото: один із літаків Путіна кружляв над Москвою під час переполоху в Санкт-Петербурзі (скриншот із сайту flightradar24)

Згідно з офіційною версією Міноборони Росії, у районі Санкт-Петербурга провели навчання сил ППО Західної зони відповідальності. У ході тренування чергові сили протиповітряної оборони відпрацювали виявлення, перехоплення та ідентифікацію ймовірної цілі порушника. Нібито саме тому у практичній частині навчань піднімали винищувачі.

Повітряна тривога на фоні "атаки безпілотників"

Незважаючи на те, що дрони-камікадзе, мабуть, досягли не всіх цілей, ці випадки створили інформаційну хвилю, яка була посилена оголошеннями про загрозу ракетних ударів на території Росії та в окупованому Криму. Попередження транслювали радіостанції та телеканали.

Про повітряну тривогу повідомляли жителі Білгородської області, Москви та Підмосков'я, Омська та Саратова. Їх транслювали в ефірах телеканалів "2х2" та "ТНТ4".

Українська сторона не коментує польоти безпілотників, тому не можна впевнено говорити про причетність Збройних сил України до цих інцидентів. Але сам факт того, що літальні апарати можуть заходити в повітряний простір противника на кілька сотень кілометрів, вже багато говорить про реальну ефективність ППО "другої армії світу".