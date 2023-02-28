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ЗМІ опублікували фото наслідків пожежі на нафтобазі в російському Туапсе

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Росія, Вівторок 28 лютого 2023 15:40
ЗМІ опублікували фото наслідків пожежі на нафтобазі в російському Туапсе Фото: в российском Туапсе ночью горела нефтебаза (t.me/my_tuapse)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа трапилась на нафтобазі в російському місті Туапсе в ніч на вівторок, 28 лютого. Жителі міста скаржились на звуки вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що пожежа на нафтобазі почалась близько другої години ночі. Одночасно з тим жителі міста чули декілька вибухів в районі її розташування.

На опублікованих фото видно, що нафтобаза зазнала значних пошкоджень. Однак попередньо, не зафіксовано розливу нафти або пошкоджених резервуарів. Російські ЗМІ заявляють, що в районі місцезнаходження нафтобази було зафіксовано безпілотний літаючий об'єкт.

А от в міноборони Росії заявили, що безпілотників було декілька і вони належать Україні. Росіяни вважають, що БПЛА намагались атакувати об'єкти інфраструктури в Краснодарському краї та Республіці Адигея.

Фото: наслідки пожежі на нафтобазі в російському Туапсе (t.me/my_tuapse)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Росії в місті Туапсе цієї ночі сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти". Місцеві жителі жалілися на вибухи, а в мережі заявили про "атаку українських безпілотників".

Нагадаємо, вчора ввечері в російському Бєлгороді три безпілотники рухнули на житлові квартали.

Додамо, як розповів раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов, не всі пожежі та вибухи в Росії є випадковістю, оскільки деякі з них сталися за сприяння самих росіян.

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