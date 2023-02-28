ЗМІ опублікували фото наслідків пожежі на нафтобазі в російському Туапсе

Масштабна пожежа трапилась на нафтобазі в російському місті Туапсе в ніч на вівторок, 28 лютого. Жителі міста скаржились на звуки вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що пожежа на нафтобазі почалась близько другої години ночі. Одночасно з тим жителі міста чули декілька вибухів в районі її розташування.

На опублікованих фото видно, що нафтобаза зазнала значних пошкоджень. Однак попередньо, не зафіксовано розливу нафти або пошкоджених резервуарів. Російські ЗМІ заявляють, що в районі місцезнаходження нафтобази було зафіксовано безпілотний літаючий об'єкт.

А от в міноборони Росії заявили, що безпілотників було декілька і вони належать Україні. Росіяни вважають, що БПЛА намагались атакувати об'єкти інфраструктури в Краснодарському краї та Республіці Адигея.