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Окупанти знову обстріляли Херсон, зруйнували будинок: є жертва та поранений

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Херсон, Вівторок 28 лютого 2023 11:25
Окупанти знову обстріляли Херсон, зруйнували будинок: є жертва та поранений Фото: окупанти знову обстріляли Херсон, зруйнували будинок (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 28 лютого, російські окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку", - розповів він.

За словами Єрмака, є потерпіла. Крім того, також відомо про загиблу людину.

Як повідомлялось, у Херсоні сьогодні, 28 лютого лунають вибухи. Їх від ранку жителі чули вже декілька разів.

Нагадаємо, російські війська минулої доби 119 разів атакували територію Херсона та Херсонської області. Ворог обстрілював житлові кварти, внаслідок чого поранені.

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