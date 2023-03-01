Атака беспилотников в России и визит главы МКС в Украину: новости за 28 февраля

Война России против Украины: последние новости

Россияне заявили о якобы атаке украинских дронов

В последний день зимы в Российской Федерации сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников".

В ночь на 28 февраля вспыхнула нефтебаза "Роснефти" в Туапсе. По словам очевидцев, перед этим с разницей в несколько секунд раздались два взрыва. Местные паблики сообщили, что нефтебазу якобы атаковали украинские беспилотники со взрывчаткой.

Международный уголовный суд будет расследовать нападения России на энергосети Украины

Вчера президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Прокурор МУС находился в Украине для расследования кампании российских ракетных и беспилотных атак на энергетическую и другую инфраструктуру.

"В общем, мы четко видим закономерность с точки зрения количества, масштаба и ширины нападений на электросети Украины. А также нам нужно посмотреть, почему это происходит; они законные цели или нет?", - заявил Хан.

Путин запретил россиянам использовать большинство иностранных слов

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам РФ в отдельных сферах запрещается употреблять абсолютное большинство иностранных слов.

Следует заметить, что, например, по закону, теперь в России нельзя будет использовать термин "президент", поскольку оно имеет американское происхождение.

Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире

Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря 70% росту стоимости акций Tesla в этом году.

Пенсии, тарифы, соцвыплаты: что изменится с 1 марта

В марте в Украине увеличится размер пенсий. Их проиндексируют по новому механизму в среднем на 20%. Зарплаты, соцвыплаты и тарифы ЖКХ в этом месяце не изменятся. В то же время, для украинских беженцев в Польше начнут действовать новые правила.

В Белом доме дали федеральным агентствам 30 дней на удаление TikTok со своих устройств

Администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.

Некоторые агентства, включая Министерство обороны, внутренней безопасности и государства, уже имеют ограничения на использование TikTok. Остальные правительства должны присоединиться к ним в течение 30 дней.

В "Укрэнерго" назвали в области, где наблюдается сложная ситуация со светом

Энергетики возобновили питание Одессы и Одесского района, пока дефицита в энергосистеме не наблюдается. Но сложной остается ситуация в прифронтовых областях.

"В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В "Дії" запустили опрос о 8 марта

Украинцам предлагают решить, оставлять ли 8 марта выходным днем после победы в войне. Для этого в приложении "Дія" запустили опрос.

"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта - оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Канадцы показали, как учили украинских бойцов управлять танками Leopard 2

"Канадские Вооруженные силы в партнерстве с польскими Вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", - указано в описании видео.

В частности, на кадрах заметно, как украинские военные проводят учения на тренажере Leopard, отрабатывают технику загрузки боеприпасов в пушку танка.

Погода в Украине:

Температура воздуха в Украине в течение дня предполагается +2...+5 градусов, в южной части Украины и на Закарпатье +5...+10 градусов.

Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Погода в столице:

В Киеве календарная весна придет без каких-либо существенных осадков.

Днем ожидается +1...+3 градуса. Может гулять северо-западный ветер.