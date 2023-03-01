Атака беспилотников в России и визит главы МКС в Украину: новости за 28 февраля

Вчера, 28 февраля 2023 года, Украину с визитом посетил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, а тем временем обеспокоены россияне сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников".
РБК-Украина собрало главные новости за 28 февраля.
Война России против Украины: последние новости
Россияне пытались прорвать украинскую оборону на Сватовском направлении, однако успеха не добились.
Вчера российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп "Калибров" может составить 32 ракеты.
На войну против Украины РФ вербует палестинских беженцев в Ливане.
В российском плену умер защитник из Украины. Юрий Гориславец находился в плену на территории Луганской области.
Вооруженным силам Украины в Бахмуте направили подкрепление, ведь решение содержать город является стратегическим.
В российском Ейске в районе аэропорта раздались взрывы.
В последний день зимы в Российской Федерации сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников".
В ночь на 28 февраля вспыхнула нефтебаза "Роснефти" в Туапсе. По словам очевидцев, перед этим с разницей в несколько секунд раздались два взрыва. Местные паблики сообщили, что нефтебазу якобы атаковали украинские беспилотники со взрывчаткой.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.
Прокурор МУС находился в Украине для расследования кампании российских ракетных и беспилотных атак на энергетическую и другую инфраструктуру.
"В общем, мы четко видим закономерность с точки зрения количества, масштаба и ширины нападений на электросети Украины. А также нам нужно посмотреть, почему это происходит; они законные цели или нет?", - заявил Хан.
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам РФ в отдельных сферах запрещается употреблять абсолютное большинство иностранных слов.
Следует заметить, что, например, по закону, теперь в России нельзя будет использовать термин "президент", поскольку оно имеет американское происхождение.
Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря 70% росту стоимости акций Tesla в этом году.
В марте в Украине увеличится размер пенсий. Их проиндексируют по новому механизму в среднем на 20%. Зарплаты, соцвыплаты и тарифы ЖКХ в этом месяце не изменятся. В то же время, для украинских беженцев в Польше начнут действовать новые правила.
Администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Некоторые агентства, включая Министерство обороны, внутренней безопасности и государства, уже имеют ограничения на использование TikTok. Остальные правительства должны присоединиться к ним в течение 30 дней.
Энергетики возобновили питание Одессы и Одесского района, пока дефицита в энергосистеме не наблюдается. Но сложной остается ситуация в прифронтовых областях.
"В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Украинцам предлагают решить, оставлять ли 8 марта выходным днем после победы в войне. Для этого в приложении "Дія" запустили опрос.
"В парламенте решают, что делать с 8 марта после нашей победы. Есть два варианта - оставить официальным выходным или сделать рабочим днем", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Канадские Вооруженные силы в партнерстве с польскими Вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", - указано в описании видео.
В частности, на кадрах заметно, как украинские военные проводят учения на тренажере Leopard, отрабатывают технику загрузки боеприпасов в пушку танка.
Погода в Украине:
Температура воздуха в Украине в течение дня предполагается +2...+5 градусов, в южной части Украины и на Закарпатье +5...+10 градусов.
Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый.
Погода в столице:
В Киеве календарная весна придет без каких-либо существенных осадков.
Днем ожидается +1...+3 градуса. Может гулять северо-западный ветер.
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