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Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку, - Гайдай

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Луганська область, Вівторок 28 лютого 2023 12:40
Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ситуація в Луганській області складна, проте залишається стабільною та контрольованою.

Так, російські загарбники постійно намагаються наступати на Кремінському напрямку. Також окупанти намагалися за допомогою важкої техніки прорвати нашу оборону на Сватівському напрямку в районі Куземівки та Новоселівського, проте успіху не досягли.

За словами Гайдая, попри те, що на ці напрямки росіяни кинули значні сили, іноді штурми доходять до трьох рот піхоти.

Як повідомлялося раніше, останніми днями в Луганській області посилилися ворожі атаки. Окупанти часто штурмують, йдучи малими групами.

Окрім того, Гайдай назвав головну загрозу для українських військових під час боїв в Луганській області.

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