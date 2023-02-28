Путін заборонив росіянам використовувати більшість іноземних слів
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
Згідно з нововведеннями, в Росії тепер у всіх встановлених законом сферах заборонено вживання слів і виразів, які "не відповідають нормам літературної російської мови, включаючи нецензурну лайку". До цього "забороненого списку" входять і слова іноземного походження, які мають альтернативу в російській мові.
При цьому диктатор вирішив все ж таки не повністю забороняти використання іноземних слів і допустив лише ті, які не мають аналогів.
Варто зауважити, що, наприклад, згідно із законом, тепер у Росії не можна буде використовувати термін "президент", оскільки його вигадали в США.
Нагадаємо, раніше в Ліберально-демократичній партії Росії запропонували називати Путіна правителем, оскільки термін "президент" нібито є іноземним та "чужим для росіян".
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