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Путін заборонив росіянам використовувати більшість іноземних слів

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Москва, Вівторок 28 лютого 2023 19:13
Путін заборонив росіянам використовувати більшість іноземних слів Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким громадянам РФ в окремих сферах забороняється вживати абсолютну більшість іноземних слів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Згідно з нововведеннями, в Росії тепер у всіх встановлених законом сферах заборонено вживання слів і виразів, які "не відповідають нормам літературної російської мови, включаючи нецензурну лайку". До цього "забороненого списку" входять і слова іноземного походження, які мають альтернативу в російській мові.

При цьому диктатор вирішив все ж таки не повністю забороняти використання іноземних слів і допустив лише ті, які не мають аналогів.

Варто зауважити, що, наприклад, згідно із законом, тепер у Росії не можна буде використовувати термін "президент", оскільки його вигадали в США.

Нагадаємо, раніше в Ліберально-демократичній партії Росії запропонували називати Путіна правителем, оскільки термін "президент" нібито є іноземним та "чужим для росіян".

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