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В Білому домі дали федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok зі своїх пристроїв

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США, Вівторок 28 лютого 2023 07:57
В Білому домі дали федеральним агентствам 30 днів на видалення TikTok зі своїх пристроїв Фото: федеральним агентствам США дали місяць на видалення TikTok з телефонів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом 30 днів видалити TikTok з усіх урядових пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Деякі агентства, включаючи Міністерства оборони, внутрішньої безпеки та держави, вже мають обмеження на використання TikTok. Решта уряду повинна приєднатися до них протягом 30 днів.

Управління бюджету вважає надані в понеділок рекомендації "важливим кроком вперед у вирішенні ризиків, які додаток може створювати для чутливих урядових даних".

"Адміністрація Байдена-Гарріса вклала великі зусилля у захист цифрової інфраструктури нашої країни та обмеження доступу іноземних супротивників до даних американців", - заявив Кріс ДеРуша, федеральний головний інформаційний офіцер.

Нагадаємо, що раніше дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили використання TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

Також ми писали, що Палата представників Конгресу запровадила заборону використання програми китайської соціальної мережі TikTok на всіх офіційних пристроях, що використовуються для роботи в Палаті представників і всіма її співробітниками.

Крім цього, канадський уряд також заборонив використання TikTok на робочих пристроях співробітників.

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