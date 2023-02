Канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2 (відео)

"Канадські Збройні сили у партнерстві з польськими Збройними силами навчали новобранців-українців основ танку Leopard у західній Польщі", - вказано в описі відео.

Зокрема, на кадрах помітно, як українські військові проводять навчання на тренажері Leopard, відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка,

Крім того, показаний відрізок з навчань на реальному Leopard 2.

