Канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2 (відео)

Канадські військові показали кадри з навчань українських бійців на танках Leopard 2. Ці тренування проходили у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання м на відеоролик, опублікований у Twitter Збройних сил Канади.

"Канадські Збройні сили у партнерстві з польськими Збройними силами навчали новобранців-українців основ танку Leopard у західній Польщі", - вказано в описі відео.

Зокрема, на кадрах помітно, як українські військові проводять навчання на тренажері Leopard, відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка,

Крім того, показаний відрізок з навчань на реальному Leopard 2.

The Canadian Armed Forces partnered with Polish Armed Forces to instruct Ukrainian recruits in Leopard tank fundamentals in western Poland.



Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/FcMu5dbDbZ — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) February 27, 2023

Раніше ми повідомляли про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Нагадаємо, що українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 також у Німеччині.

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