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Канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2 (відео)

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Польща, Вівторок 28 лютого 2023 12:52
Канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2 (відео) Фото: канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Канадські військові показали кадри з навчань українських бійців на танках Leopard 2. Ці тренування проходили у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання м на відеоролик, опублікований у Twitter Збройних сил Канади.

"Канадські Збройні сили у партнерстві з польськими Збройними силами навчали новобранців-українців основ танку Leopard у західній Польщі", - вказано в описі відео.

Зокрема, на кадрах помітно, як українські військові проводять навчання на тренажері Leopard, відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка,

Крім того, показаний відрізок з навчань на реальному Leopard 2.

Раніше ми повідомляли про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Нагадаємо, що українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 також у Німеччині.

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