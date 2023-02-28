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Вихідний чи робочий день? У "Дії" запустили опитування про 8 березня

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 12:07
Вихідний чи робочий день? У "Дії" запустили опитування про 8 березня Фото: у "Дії" запустили опитування про 8 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям пропонують вирішити, чи залишати 8 березня вихідним днем після перемоги у війні. Для цього у застосунку "Дія" запустили опитування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - зазначив він.

Перед опитуванням у "Дії" українцям пропонують послухати звернення нардепки Марини Бардіної, яка пояснює історичні передумови та важливість 8 березня.

Голосування у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.

Нагадаємо, українці тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через портал "Дія".

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