Вихідний чи робочий день? У "Дії" запустили опитування про 8 березня
Українцям пропонують вирішити, чи залишати 8 березня вихідним днем після перемоги у війні. Для цього у застосунку "Дія" запустили опитування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - зазначив він.
Перед опитуванням у "Дії" українцям пропонують послухати звернення нардепки Марини Бардіної, яка пояснює історичні передумови та важливість 8 березня.
Голосування у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.
Нагадаємо, українці тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через портал "Дія".
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