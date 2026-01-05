Зеленский "перезагружает" власть, а США захватили Мадуро: новости за выходные

Перезагрузка власти в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует останавливаться на изменениях в Кабмине и областных военных администрациях.

По его словам, стартует "большая перезагрузка", которая коснется всей системы. В частности, сейчас на очереди оборонный сектор, ГБР и Вооруженные силы Украины.

Помимо этого, Зеленский сообщил, что первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя офиса президента.

В воскресенье президент подписал указ, которым назначил Валерия Вавринюка временным главой Государственной пограничной службы Украины. В свою очередь уволенный с этой должность Сергей Дейнеко стал советником министра внутренних дел.

Встреча "коалиции решительных* в Киеве

В субботу, 3 января, в Киев прибыли советники по нацбезопасности 15 стран Европы и НАТО. В этот день Украина вместе с европейскими партнерами начала совместную работу относительно гарантий безопасности и подходов к мирному плану.

По результатам работы с европейскими партнерами начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что Украина и США согласовали важный военный документ из четырех разделов.

Кроме того, советник руководителя ОП Александр Бевз рассказал детали будущей системы гарантий безопасности и отметил, что документ будет подписан Украиной, США и европейскими партнерами.

Новая встреча с Трампом

Во время общения с журналистами Владимир Зеленский анонсировал, что у него будет новая встреча с президентом США Дональдом Трампом.

По словам украинского лидера, переговоры будут в конце января, а ключевая тема - мирный план.

США захватили Мадуро

В субботу, 3 января, США нанесли Сирии ударов по Венесуэльской столице городу Каракас.

Позже Дональд Трамп подтвердил, что в Америка успешно провела масштабную операцию. У себя в соцсетях он написал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

В тот же день Трамп выступил с заявлениями по поводу проведенной операции. Он анонсировал, что США будут управлять Венесуэлой до передачи власти. СМИ пишут, что "управление" возглавит госсекретарь США Марко Рубио.

Также известно, что Николас Мадуро должен предстать перед судом в США уже сегодня, 5 января.

Москва два дня подряд под атакой дронов

В субботу неизвестные дроны в очередной раз летели на Москву. По этой причине в аэропорту "Внуково" были задержаны примерно 50 рейсов.

На следующий день ситуация повторилась. Из-за фиксации беспилотников три столичных аэропорта закрыли, а СМИ писали о задержке примерно 200 рейсов.

Украина ударила санкциями по ВПК и промышленности России

Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ о введении в действие решения СНБО по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц. Большинство из них - являются гражданами и резидентами РФ.