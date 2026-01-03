У Зеленского рассказали детали будущей системы гарантий безопасности для Украины
Советник руководителя ОП Александр Бевз заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины подпишут непосредственно Украина, США, европейские партнеры. Она будет иметь несколько составляющих.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Бевз сказал во время брифинга.
По его словам, речь идет о многостороннем рамочном соглашении. Оно будет определять, как именно между собой будут взаимодействовать все гаранты.
"Оно будет подписано Украиной, Соединенными Штатами, европейскими партнерами и теми неевропейскими странами, которые желают предоставлять такие гарантии. Например, Канада, которая, в частности, сегодня присутствует. Эта рамка, она, собственно, и увязывает то, как между собой будут взаимодействовать гаранты", - пояснил Бевз.
В частности, основные элементы безопасности выглядят следующим образом:
- ВСУ - первый и ключевой уровень защиты;
- возглавляемые Европой мультинациональные силы, которые могут быть размещены в Украине и привлечены к безопасности на суше, в воздухе и на море;
- американский "бэкстоп" - поддержка этих сил со стороны США.
Сейчас военные согласовывают детали так называемого military component - как в рамках двустороннего соглашения с США, так и с европейскими гарантиями.
Переговоры в Киеве
Напомним, сегодня, в субботу, 3 января, Украина начала совместную работу с европейскими партнерами в Киеве относительно гарантий безопасности и подходов к мирному плану.
В частности, в столицу Украины прибыли советники по вопросам нацбезопасности 15 стран Европы и НАТО.
Кроме того, по результатам переговоров начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, что Украина и США согласовали важный военный документ о будущей поддержке ВСУ. Он состоит из четырех разделов и четырех приложений.