США будут управлять Венесуэлой до передачи власти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка будет управлять Венесуэлой, в которой сегодня прошла военная операция. Это будет продолжаться до передачи власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время пресс-конференции.

По словам президента США, сегодняшняя операция - это атака, которой люди не видели со времен Второй мировой войны, атака "на сильно укрепленный военный форт в центре Каракаса, с целью привлечь к ответственности преступника Мадуро".

"Мы будем управлять страной (Венесуэлой), пока мы не сможем сделать безопасную, правильную и правовую передачу власти. Мы не хотим быть втянуты в то, чтобы в ситуацию вмешался кто-то еще. Мы будем управлять страной", - заявил Трамп.

Он добавил, что США готовы провести вторую, значительно большую волну атаки, "если понадобится".

"Мы готовились ко второй волне, мы думали, что она будет нужной, но наверное, уже нет, потому что первая волна атаки была очень успешной", - сказал он.

Трамп заявил, что "Мадуро столкнется со всей мощью американского правосудия на американской земле". Отметим, что Соединенные Штаты Америки уже предъявили обвинение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка.

Кроме того, сегодня на пресс-конференции Трамп обвинил Венесуэлу в том, что страна ранее "украла" американскую инфраструктуру по добыче нефти.

"Эта операция должна быть предупреждением всем, кто угрожает американским интересам и американской жизни", - заявил он, намекнув, что все политические и военные деятели в Венесуэле могут также понести ответственность.

Операция США против Венесуэлы

Сегодня США нанесли серии ударов по венесуэльской столице городу Каракас. Под удар попали здания парламента Венесуэлы, а также дом министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.

Помимо этого, были сообщения об атаках на военный комплекс, военно-морскую базу, аэродром и не только. Всего в столице, предварительно, могли быть поражены минимум десять объектов.

Вскоре президент США Дональд Трамп подтвердил у себя в соцсетях масштабную операцию против Венесуэлы, заявив о ее успешном завершении. В своем посте он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан и вывезен из страны.