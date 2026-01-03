ua en ru
Кислица станет первым заместителем главы ОП

Киев, Суббота 03 января 2026 19:38
Кислица станет первым заместителем главы ОП Фото: Сергей Кислица, первый заместитель главы МИД Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента в Telegram.

Сегодня Зеленский обсудил с Кислицей детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе президента, а "именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД".

"Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", - сообщил Зеленский.

Новым главой ОП стал Буданов

Вчера вышел указ, что новым главой ОП стал Кирилл Буданов, который ранее был главой Главного управления разведки. Ранее Зеленский сообщил, что сам предложил ему эту должность.

"Поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - написал президент на своих страницах в соцсетях.

Отметим, до этого Офис президента в течение длительного времени возглавлял Андрей Ермак.

Впрочем, 28 ноября 2025 года Ермак написал заявление об отставке на фоне информации об обысках у него, которые проводили НАБУ. По данным источников РБК-Украина, в рамках операции "Мидас" по разоблачению коррупции в "Энергоатоме".

Владимир Зеленский Офис президента Кирилл Буданов
