ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и США согласовали военный документ из четырех разделов: Гнатов раскрыл детали

Украина, Суббота 03 января 2026 14:26
UA EN RU
Украина и США согласовали военный документ из четырех разделов: Гнатов раскрыл детали Фото: в Киеве стартовали переговоры по мирному плану (t.me/umerov_rustem)
Автор: Наталья Кава, Елена Чернякова

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали важный военный документ, относительно будущей поддержки ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов по результатам работы с европейскими партнерами в Киеве.

По его словам, документ был наработан в рамках двусторонней работы на уровне генеральных штабов Украины и США. Он состоит из четырех разделов и четырех приложений.

В документе детально прописаны механизмы поддержки Украины и Вооруженных сил, в частности вопросы обеспечения, восстановления и модернизации украинской армии.

Отдельное внимание уделено контролю за соблюдением договоренностей, а также действиям сторон в случае выявления нарушений.

"Это двусторонние договоры. Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность "коалиции решительных", - отметил он.

Встреча советников из США и Европы

В конце года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит встречу на уровне советников с участием США и европейских государств, которая может состояться уже в январе. По словам главы государства, подготовка к ней началась после его разговора с президентом США Дональдом Трампом, а также консультаций с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими международными партнерами.

Кроме этого, на 6 января во Франции запланирована встреча лидеров так называемой "коалиции решительных", во время которой стороны должны согласовать свой вклад в систему гарантий безопасности для Украины.

Между тем сегодня в Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран. Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, первый этап переговоров посвящен обсуждению рамочных документов, в частности гарантий безопасности для Украины, подходов к формированию мирного плана и согласованию дальнейших совместных шагов с партнерами.

Он подчеркнул, что работа направлена на наработку реалистичных решений, основанных на общей ответственности Украины и европейских союзников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны
Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем