Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

Киев, Суббота 03 января 2026 20:37
UA EN RU
Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Анастасия Рокитна, Елена Чернякова

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в конце января для обсуждения мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.

По его словам, завтра выезжают в Европу представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители других стран милитари-сектора.

"После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в течение этих встреч будут встречи с командой президента Трампа, также эти встречи будут в Париже.

"Они будут сутки, а может двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января", - заявил президент.

Прошедшая встреча Зеленского и Трампа

В воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились во Флориде. После переговоров лидеры двух стран сделали заявления относительно их результатов. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.

Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.

Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%.

Отметим, сегодня Дональд Трамп заявил, что он не в восторге от российского диктатора Владимира Путина. Он добавил, что надеется достичь прогресса в мирном урегулировании относительно войны в Украине.

