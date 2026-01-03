Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в конце января для обсуждения мирного плана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.
По его словам, завтра выезжают в Европу представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители других стран милитари-сектора.
"После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что в течение этих встреч будут встречи с командой президента Трампа, также эти встречи будут в Париже.
"Они будут сутки, а может двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января", - заявил президент.
Прошедшая встреча Зеленского и Трампа
В воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились во Флориде. После переговоров лидеры двух стран сделали заявления относительно их результатов. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.
Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.
Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%.
Отметим, сегодня Дональд Трамп заявил, что он не в восторге от российского диктатора Владимира Путина. Он добавил, что надеется достичь прогресса в мирном урегулировании относительно войны в Украине.