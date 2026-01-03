В столице Венесуэлы слышали взрывы, часть Каракаса без света
В столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в частности район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Reuters.
Стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью заставить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост.
Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждениям американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.
В Пентагоне не предоставили немедленного комментария относительно событий в Каракасе.
Конфликт США и Венесуэлы
16 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в воды Венесуэлы или покидают их.
Таким шагом американская администрация стремится перекрыть ключевые источники финансирования режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
За последние недели военные США перехватили два нефтяных танкера, тогда как третье судно, которое преследовали американские силы, отвернулось от венесуэльских вод и исчезло в Атлантическом океане.
Ранее на этой неделе Министерство финансов США ввело санкции против десяти физических и юридических лиц, связанных с Ираном и Венесуэлой, которых подозревают в участии в торговле вооружением. Также в санкционные списки были внесены нефтяные компании и танкеры, связанные с Венесуэлой.
Кроме нефтяной блокады, Дональд Трамп около недели назад объявил правительство Николаса Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле.
На фоне роста напряженности Трамп не исключил возможности военной кампании США против Венесуэлы в будущем. Кроме того, недавно он заявил об ударе по объекту на территории Венесуэлы - по его словам, были поражены погрузочные доки, которые, вероятно, использовались судами для переброски наркотиков.