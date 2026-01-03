В столице Венесуэлы слышали взрывы, часть Каракаса без света

В столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в частности район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Reuters.

Стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью заставить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждениям американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море. В Пентагоне не предоставили немедленного комментария относительно событий в Каракасе.