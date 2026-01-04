Москву атакуют неизвестные дроны: закрыты аэропорты, задержаны около 200 рейсов
В воскресенье, 4 января, неизвестные дроны атакуют Москву. В столице РФ задерживаются около 200 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по постам мера Москвы Сергея Собянина, атака на столицу РФ началась примерно в 14:39. В тот момент, по утверждению главы города, силы ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву.
Спустя небольшой промежуток времени, Собянин вновь начал вешать о том, что якобы были сбиты беспилотники, и так продолжалось минимум до 16:31. Как подсчитали РосСМИ, исходя из постов Собянина, российская ПВО сбила пока что 27 дронов.
В то же время известно, что столичные аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно не работают (не принимают и не отправляют самолеты). По этой причине, около 200 рейсов сейчас задержаны, и еще несколько были отменены.
Также отметим, что если зайти на сервис Flightradar, то можно увидеть, что сейчас над Москвой практически нет самолетов.
Атака дронов на Москву
Напомним, вчера вечером, 3 января, Москву тоже атаковали неизвестные дроны. По этой причине в аэропорту "Внуково" были задержаны около 50 рейсов.
РосСМИ писали, что часть рейсов были перенаправлены на другой аэропорт - "Шереметьево". В свою очередь в Минобороны РФ отчитались, что сбили над Московской областью 18 дронов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 15 декабря неизвестные дроны тоже летели на Москву и пригород. Жители подмосковного Кашира жаловались на взрывы, а ряд столичных аэропортов еще вечером, 14 декабря - ограничивали свою работу.