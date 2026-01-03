ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Стало известно, когда Мадуро может предстать перед судом в США: СМИ назвали дату

США, Суббота 03 января 2026 23:01
UA EN RU
Стало известно, когда Мадуро может предстать перед судом в США: СМИ назвали дату Фото: диктатор Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Захваченный американскими спецназовцами диктатор Венесуэлы Николас Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке, США уже в понедельник, 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что Мадуро планируется перевезти сначала в аэропорт в районе Нью-Йорка. Далее захваченного диктатора перевезут уже непосредственно в город, там его оформят и переведут в тюрьму следственного изолятора. Его жена Силия Флорес будет содержаться там же, но в женском блоке.

Предполагается, что уже в понедельник, 5 января, или "до этого" Мадуро предстанет перед судом в США, чтобы выслушать объявленные ему обвинения. Далее состоится судебное разбирательство его дела.

Последнее известное местонахождение Мадуро - борт американского десантного корабля USS Iwo Jima. Туда его из Каракаса доставили спецназовцы из подразделения Delta.

Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты провели операцию в Каракасе - столице Венесуэлы. К проведению операции привлекли 150 самолетов, ВМС США, дроны и агентуру ЦРУ. Потерь не было - лишь несколько раненых солдат и поврежденный вертолет.

Как оказалось позже, это было не полномасштабное вторжение - целью США был захват венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Вместе с ним схватили его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп показал первое фото Мадуро после захвата - на борту американского десантного корабля USS Iwo Jima.

В этот же день в Южном округе Нью-Йорка США выдвинули Мадуро ряд обвинений. Диктатора обвинили в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре по импорту кокаина в США, незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами и заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что США стоило бы таким же образом захватить российского диктатора Владимира Путина. В МИД, комментируя задержание венесуэльского диктатора, отметили, что народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, поскольку режим Мадуро нарушил все принципы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николас Мадуро Венесуэла Соединенные Штаты Америки
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем