Стало известно, когда Мадуро может предстать перед судом в США: СМИ назвали дату
Захваченный американскими спецназовцами диктатор Венесуэлы Николас Мадуро может предстать перед судом в Нью-Йорке, США уже в понедельник, 5 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что Мадуро планируется перевезти сначала в аэропорт в районе Нью-Йорка. Далее захваченного диктатора перевезут уже непосредственно в город, там его оформят и переведут в тюрьму следственного изолятора. Его жена Силия Флорес будет содержаться там же, но в женском блоке.
Предполагается, что уже в понедельник, 5 января, или "до этого" Мадуро предстанет перед судом в США, чтобы выслушать объявленные ему обвинения. Далее состоится судебное разбирательство его дела.
Последнее известное местонахождение Мадуро - борт американского десантного корабля USS Iwo Jima. Туда его из Каракаса доставили спецназовцы из подразделения Delta.
Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты провели операцию в Каракасе - столице Венесуэлы. К проведению операции привлекли 150 самолетов, ВМС США, дроны и агентуру ЦРУ. Потерь не было - лишь несколько раненых солдат и поврежденный вертолет.
Как оказалось позже, это было не полномасштабное вторжение - целью США был захват венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Вместе с ним схватили его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп показал первое фото Мадуро после захвата - на борту американского десантного корабля USS Iwo Jima.
В этот же день в Южном округе Нью-Йорка США выдвинули Мадуро ряд обвинений. Диктатора обвинили в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре по импорту кокаина в США, незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами и заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что США стоило бы таким же образом захватить российского диктатора Владимира Путина. В МИД, комментируя задержание венесуэльского диктатора, отметили, что народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, поскольку режим Мадуро нарушил все принципы.