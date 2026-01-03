ua en ru
Москву атаковали неизвестные дроны, задерживаются рейсы в аэропорту

Россия, Суббота 03 января 2026 23:32
Москву атаковали неизвестные дроны, задерживаются рейсы в аэропорту Фото: московский аэропорт Внуково не работает из-за неизвестных дронов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В аэропорту "Внуково" в Москве задерживаются примерно 50 рейсов из-за неизвестных дронов в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Информация о неизвестных дронах в небе над Москвой появилась в местных пабликах около 18:00.

Почти сразу мэр Москвы Сергей Собянин начал рапортовать о сбитии беспилотников.

Впоследствии стало известно, что не выпускает и не принимает самолеты аэропорт "Внуково" на фоне атаки дронов. Некоторые рейсы с большой задержкой были перенаправлены в другой аэропорт - "Шереметьево".

Позже российское Минобороны сообщило, что по состоянию на 23:30 по московскому времени "ПВО" сбило 103 беспилотника над регионами РФ, в том числе 18 - над территорией Московского региона.

Атаки на Москву

Ранее РБК-Украина писало, что неизвестные дроны летели на Москву и пригород в ночь на 15 декабря. О взрывах сообщали российские паблики и местные жители.

Вечером 14 декабря на фоне сообщений о подлетах к Москве беспилотников власти временно вводили ограничения на работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

В ночь на 11 декабря российские паблики тоже писали, что в Москву долетают неизвестные дроны. На фоне этого в области был объявлен "красный" уровень опасности, а аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" временно остановили работу.

Также мы писали, что 30 ноября на Москву тоже летели дроны, из-за чего в московских аэропортах вводили ограничения. Тогда в Московской области были слышны взрывы, а росСМИ уточняли, что прогремели три взрыва в подмосковной Коломне.

До этого 27 октября в районе Москвы прогремели взрывы: россияне жаловались на атаку дронов.

