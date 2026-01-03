Зеленский анонсировал "большую перезагрузку" власти: на очереди ГБР, "оборонка" и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует останавливаться на изменениях в Кабинете министров и в областных военных администрациях. Стартует "большая перезагрузка", которая коснется всей системы - сейчас на очереди оборонный сектор, ГБР и Вооруженные силы Украины.

Об этом Зеленский сказал вечером 3 января в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

Зеленский отметил, что сейчас Украина заходится "в программе большой перезагрузки". Ее начали с Кабинета министров Украины, но там еще сделано не все, что планировалось.

"Мы начинали с Кабинета министров Украины. Там не все перезагружено. Будут некоторые изменения по министерствам", - анонсировал президент.

Зеленский добавил, что он уже передал предложения по первому вице-премьеру и министру энергетики, поскольку долго ждал от депутатов на их предложение.

"Я достаточно долго ждал от парламентариев их предложений. Как скажу откровенно, пусть фракция обсуждает, вместе с парламентариями, вместе с членами правительства кандидатуру, которую я предлагаю", - отметил он.

Перезагрузка коснется и Министерства обороны. Они начнутся, как только новый министр обороны Михаил Федоров примет должность - когда депутаты поддержат его кандидатуру. Зеленский также пообещал лично взяться за ротацию "абсолютно всех руководителей" в сфере безопасности и правоохранительной системе.

"Кто-то из них был очень долго, кто-то... Есть разные причины, с большим уважением - мы все в одной команде. Я думаю, что все будут оставаться на разных позициях, но безусловно будут и замены, и безусловно будут ротации всех. Я об этом говорил", - заверил президент.

Зеленский добавил, что ротации коснутся также Государственного бюро расследований, о чем уже неоднократно было сказано. Ротационные процессы будут происходить в январе. Также он анонсировал, что после перезагрузки оборонного сектора дойдет очередь и до Вооруженных сил Украины.

"Но чтобы до этого дойти, я должен быть уверен, что все остальное перезагружено и все остальное работает. Что на это влияет? Две вещи. У нашей страны есть два пути", - отметил он.

Первый путь, по словам Зеленского - это мирный дипломатический процесс, он "не такой болезненный". Он лично для президента, заверил глава государства, является номером один. Украина хочет закончить войну дипломатией, но на этом пути также многое зависит от партнеров: если они не заставят российского диктатора Владимира Путина идти на мир - придется воевать дальше.

"Я понимаю, что мы очень близки к результату, но в какой-то момент Россия, если все это заблокирует, если наши партнеры не заставят Россию остановить войну, будет другой путь - защищаться. И вот в этот момент, нужны будут свежие силы. И поэтому я иду параллельной перезагрузкой всех структур, на всякий случай", - резюмировал он.