Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны

США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social .

"Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - сообщил Трамп.

По его словам, операцию провели совместно с правоохранительными органами США. Детали будут обнародованы позже.

Он также добавил, что сегодня в 11:00 по американскому времени (17:00 по Киеву) в Мар-а-Лаго проведет пресс-конференцию по операции в Венесуэле.

Скриншот с Truth Social

По информации CBS News, Мадуро был захвачен Delta Force - элитным подразделением специального назначения вооруженных сил США.