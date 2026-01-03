ua en ru
Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны

Суббота 03 января 2026 11:39
Трамп подтвердил "успешную операцию" против Венесуэлы: Мадуро задержали и вывезли из страны Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы. Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был схвачен и вывезен из страны.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - сообщил Трамп.

По его словам, операцию провели совместно с правоохранительными органами США. Детали будут обнародованы позже.

Он также добавил, что сегодня в 11:00 по американскому времени (17:00 по Киеву) в Мар-а-Лаго проведет пресс-конференцию по операции в Венесуэле.

По информации CBS News, Мадуро был захвачен Delta Force - элитным подразделением специального назначения вооруженных сил США.

Операция США против Венесуэлы

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты Америки нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасе. В городе раздавались взрывы. Президент Николас Мадуро ввел военное положение в Венесуэле.

По данным местных СМИ, США нанесли удар по зданию парламента Венесуэлы, дому министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. Также удары могли быть нанесены по южным районам Каракаса, в частности по Форт-Тиуна и авиабазе имени генералиссимуса Франсиско де Миранды;

В столице Венесуэлы атакам могли подвергнуться по меньшей мере десять объектов.

Также местные пишут об ударе по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где расположена морская академия. Зафиксированы удары по порту Каракаса и острову Маргарита в Карибском море, где сосредоточено значительное количество военной инфраструктуры.

Подробнее об операции США против Венесуэлы - в материале РБК-Украина.

