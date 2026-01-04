Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временным главой Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.
"Первому заместителю председателя Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе.
Также отметим, что был опубликован еще один указ, согласно которому Зеленский уволил Сергея Дейнека с должности главы ГПСУ.
Что известно о Вавринюке
Валерий Вавринюк родился 14 июля 1975 года в городе Хмельницкий. Он является участником боевых действий на востоке Украины и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции".
В 2003-2008 годах проходил службу в системе пограничной охраны, постепенно занимая ряд должностей - от заместителя коменданта пограничной комендатуры до старшего офицера оперативного отдела штаба Западного направления Пограничных войск Украины и Западного регионального управления Государственной пограничной службы.
В 2008-2014 годах работал на руководящих должностях в пограничных отрядах Северного и Южного региональных управлений ГПСУ.
В период с декабря 2014-го по июль 2015 года занимал должность заместителя начальника регионального управления - начальника оперативно-военного отдела Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
До октября 2019 года назначался руководителем пограничных отрядов в Восточном и Западном региональных управлениях, а также работал на должностях в аппарате Восточного регионального управления ГПСУ.
В 2019 году возглавил Восточное региональное управление, а в 2023 году был назначен начальником Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
С 20 октября 2025 года занимал должность первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины.
Что предшествовало
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку власти.
В частности, сегодня утром глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел. Кроме этого, он продолжит военную службу и после непродолжительной реабилитации возглавит боевое подразделение Государственной пограничной службы.
Позже Зеленский сообщил, что провел совещание с Клименко, на котором они определили кандидатуры на должность главы ГПСУ.