ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк

Воскресенье 04 января 2026 18:03
UA EN RU
Дейнеко уволили из ГПСУ, его место временно займет Вавринюк Фото: Валерий Вавринюк (dpsu.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временным главой Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности председателя Государственной пограничной службы Украины", - сказано в указе.

Также отметим, что был опубликован еще один указ, согласно которому Зеленский уволил Сергея Дейнека с должности главы ГПСУ.

Что известно о Вавринюке

Валерий Вавринюк родился 14 июля 1975 года в городе Хмельницкий. Он является участником боевых действий на востоке Украины и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

В 2003-2008 годах проходил службу в системе пограничной охраны, постепенно занимая ряд должностей - от заместителя коменданта пограничной комендатуры до старшего офицера оперативного отдела штаба Западного направления Пограничных войск Украины и Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

В 2008-2014 годах работал на руководящих должностях в пограничных отрядах Северного и Южного региональных управлений ГПСУ.

В период с декабря 2014-го по июль 2015 года занимал должность заместителя начальника регионального управления - начальника оперативно-военного отдела Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

До октября 2019 года назначался руководителем пограничных отрядов в Восточном и Западном региональных управлениях, а также работал на должностях в аппарате Восточного регионального управления ГПСУ.

В 2019 году возглавил Восточное региональное управление, а в 2023 году был назначен начальником Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

С 20 октября 2025 года занимал должность первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины.

Что предшествовало

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку власти.

В частности, сегодня утром глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел. Кроме этого, он продолжит военную службу и после непродолжительной реабилитации возглавит боевое подразделение Государственной пограничной службы.

Позже Зеленский сообщил, что провел совещание с Клименко, на котором они определили кандидатуры на должность главы ГПСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ДПСУ
Новости
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем