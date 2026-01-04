Дейнеко после увольнения из ГПСУ получил новую должность: что известно

Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел Украины. Он также продолжит военную службу и после непродолжительной реабилитации возглавит боевое подразделение Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

По его словам, с учетом рекомендаций врачей генерал нуждается в коротком периоде восстановления после многолетней службы.

"Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы", - пишет Клименко.

После завершения реабилитации Сергей Дейнеко будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ. В МВД подчеркнули, что его советы с передовой будут иметь еще большую практическую ценность и будут отвечать реалиям войны.

Сергей Дейнеко

Сергей Дейнеко родился 5 апреля 1975 года.

Он получил профильное военное образование: является выпускником Академии пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, учился в Объединенном институте военной разведки Национального университета обороны Украины, а также окончил Ужгородский национальный университет.

В начале войны на востоке Украины в 2014 году возглавлял Луганский пограничный отряд и непосредственно участвовал в выполнении боевых задач.

Впоследствии работал на руководящих должностях в центральном аппарате ГПСУ, в частности был заместителем директора Оперативного департамента.

В июне 2019 года Сергея Дейнека назначили председателем Государственной пограничной службы Украины.

В 2024 году он получил воинское звание генерал-лейтенанта.