ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина ударила санкциями по российскому ВПК и промышленности

Украина, Воскресенье 04 января 2026 11:21
UA EN RU
Украина ударила санкциями по российскому ВПК и промышленности Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц. Большинство из которых являются гражданами и резидентами РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Как отмечается, под санкции попали лица и компании, связанные с обслуживанием государственного оборонного заказа РФ и деятельностью ее оборонно-промышленного комплекса. В частности, речь о предприятиях и их руководителях, которые производят и поставляют продукцию для российского ВПК и силовых структур в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники.

Кроме этого, ограничения введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отраслей, а также топливно-энергетического комплекса России.

"Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины", - сказано в указе.

В Офисе президента отметили, что Украина и в дальнейшем будет работать с международными партнерами над синхронизацией санкционных решений в соответствующих юрисдикциях. Часть введенных ограничений может быть учтена при формировании 20-го пакета санкций Европейского Союза, подготовка которого сейчас продолжается.

Последние санкции Украины против РФ

Напомним, в декабре Украина ввела санкции против почти 700 танкеров так называемого российского "теневого флота", который используется для транспортировки подсанкционной нефти в обход международных ограничений.

Кроме того, в сентябре Киев ввел новые персональные ограничения в отношении лиц и компаний, причастных к поддержке военно-промышленного комплекса РФ, ее теневого флота и энергетической отрасли.

Также Украина полностью согласовала нынешние санкционные шаги с Канадой: под ограничения попали 139 физических и юридических лиц, привлеченных к обеспечению российской военной машины, среди которых есть и родственники Владимира Путина.

В то же время в конце декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке сразу нескольких новых пакетов санкций против граждан РФ и их партнеров за поддержку войны против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
В Новороссийске РФ экстренно маскирует логистику Черноморского флота: партизаны показали фото
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем