Заседание Ставки и принятая Конгрессом крупнейшая помощь Украине: новости за 23 декабря

Президент Украины провел очередное заседание Ставки, на котором обсудили планы на следующий год. Кроме того, Конгресс США утвердил выделение Украине крупнейшей помощи в размере 45 млрд долларов.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 23 декабря, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Территориальная оборона в Сумской области уничтожила диверсионную группу оккупантов, убив двоих нападавших и не понеся потерь.

Российские войска обстреливали ракетами и артиллерией Харьковскую область. В результате чего пять человек получили ранения.

В Германии обещают изучить вопрос дальнейших поставок оружия в Украину после того, как Соединенные Штаты Америки передали Киеву систему Patriot.

В акваторию Черного моря из Севастопольской бухты вышли российские носители крылатых ракет "Калибр". Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" и фрегате проекта 11356Р класса "Адмирал Макаров".

Учения российской армии и ВС Беларуси продлены еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графика проведения учений на белорусских полигонах.

Воздушные силы Украины в пятницу, 23 декабря, уничтожили два вражеских беспилотника на восточном направлении.

В Болгарии начали "логистическую операцию", в ходе которой состоится отправка военной и военно-технической помощи в Украину.

Российские войска обстреляли приграничное село в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.

Командующий Воздушными силами ВСУ утвердил список военных, которые будут обучаться работе с ПВО Patriot в одной из стран НАТО.

Правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов.

Конгресс США одобрил бюджет с крупным пакетом помощи для Украины

Палата представителей Конгресса вслед за Сенатом утвердила бюджет США на 2023 год, который предусматривает крупный пакет финансовой помощи для Украины.

Федеральный бюджет США на 2023 год составит 1,7 трлн долларов, в него включены 44,9 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей уже сегодня планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись.

Зеленский провел заседание Ставки: видим перспективы на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили задачи на следующий год.

"Провел сегодня Ставку – как обычно предметно. Готовим ближайшие месяцы и, в общем, следующий год. Задачи наши – неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", - отметил президент Украины.

Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для украинской армии. В него войдут беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам о помощи, поступившим от Украины", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В частности, Эстония отправляет в Украину дроны, наборы для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Байден подписал оборонный бюджет, предусматривающий 800 млн долларов для Украины

Президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.

Законопроект предусматривает ассигнование на программы Министерства обороны США, военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики, программы разведки, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Морской администрации и другое.

В частности, в документе зафиксировано продолжение запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет.

Нидерланды планируют выделить Украине 2,5 млрд евро в 2023 году, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Последний заявил о решении его страны выделить Украине 2,5 млрд евро поддержки в 2023 году.

"Провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за решение выделить 2,5 миллиарда евро на помощь Украине в борьбе с агрессором. Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической устойчивости, восстановлением критической инфраструктуры" , – пишет президент.