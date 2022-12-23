Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для украинской армии. В него войду беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Минобороны Эстонии.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует запросам о помощи, поступившим от Украины", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В частности, Эстония отправляет в Украину дроны, наборы для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Стоит отметить, что сумма нового пакета военной помощи не разглашается.