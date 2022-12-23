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В ВСУ утвердили список военных, которые будут обучаться на ПВО Patriot

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 16:28
В ВСУ утвердили список военных, которые будут обучаться на ПВО Patriot Фото: в ВСУ утвердили список военных, которые будут обучаться на ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Командующий Воздушными силами ВСУ утвердил список военных, которые будут обучаться работе с ПВО Patriot в одной из стран НАТО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Командующий Воздушными силами утвердил перечень людей, которые могут уже собственно быть направлены на это обучение, как это было с Iris-Т и NASAMS, когда через несколько недель наши специалисты научились умело оперировать этими комплексами", - отметил Игнат.

По его словам, обучение управлению системами ПВО Patriot может занять немного дольше времени, потому что это другая техника, более мощная и дальнобойная.

Ранее мы писали, что в Пентагоне рассматривается возможность обучения украинских защитников эксплуатации системы противоракетной обороны Patriot на военной базе в Соединенных Штатах.

Также напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Помимо прочего, в него вошла система противоракетной обороны Patriot.

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