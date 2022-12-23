РФ нанесла ракетных и артударов по Харьковской области: есть раненые, среди них медики
Российские войска обстреливали ракетами и артиллерией Харьковскую область. В результате чего пять человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
По его словам, оккупанты атаковали огнем приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов.
"В эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже", - написал Синегубов.
Глава области сообщает, в Волчанской общине горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы.
"Получили ранения 4 работника райбольницы - 3 мужчин и 1 женщины. Еще один мужчина 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет", - добавляет Синегубов.
Он также сообщил, что обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар, там без пострадавших.
Напомним, вчера мы писали о том, что жители Харькова слышали взрыв в городе.
Добавим, что вчера оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди, известно минимум о 6 раненых.
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