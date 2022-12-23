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РФ нанесла ракетных и артударов по Харьковской области: есть раненые, среди них медики

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Харьковская область, Пятница 23 декабря 2022 09:07
РФ нанесла ракетных и артударов по Харьковской области: есть раненые, среди них медики Фото: россияне нанесли ракетных и артударов по Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреливали ракетами и артиллерией Харьковскую область. В результате чего пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, оккупанты атаковали огнем приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов.

"В эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже", - написал Синегубов.

Глава области сообщает, в Волчанской общине горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы.

"Получили ранения 4 работника райбольницы - 3 мужчин и 1 женщины. Еще один мужчина 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет", - добавляет Синегубов.

Он также сообщил, что обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар, там без пострадавших.

Напомним, вчера мы писали о том, что жители Харькова слышали взрыв в городе.

Добавим, что вчера оккупанты снова обстреляли города Купянск и Волчанск. Пострадали мирные люди, известно минимум о 6 раненых.

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