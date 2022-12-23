США за месяц производят 14 тысяч снарядов. Украина столько тратит за два дня, - WP

Правительство США признало, что в стране не хватает мощностей по изготовлению артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По словам официальных лиц по вопросам обороны США , украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.

"США в настоящее время может производить около 14 тысяч 155-мм гаубических снарядов в месяц", - заявила в комментарии WP министр армии США Кристин Уормут.

Издание отмечает, что США планируют увеличивать производство артиллерийских боеприпасов.