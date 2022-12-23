Учения вооруженных сил РФ продлены в Беларуси до 26 декабря: где проходят

Учения российской армии и ВС Беларуси продлены еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графика проведения учений на белорусских полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

24 и 25 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных: "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Доманово". В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 26 декабря и до: 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.12;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 30.12;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 31.12;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.01;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 30.12;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 31.12;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.01;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.12.