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Учения вооруженных сил РФ продлены в Беларуси до 26 декабря: где проходят

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Москва, Пятница 23 декабря 2022 18:18
Учения вооруженных сил РФ продлены в Беларуси до 26 декабря: где проходят Фото: учения вооруженных сил РФ продлены в Беларуси до 26 декабря (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Учения российской армии и ВС Беларуси продлены еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графика проведения учений на белорусских полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

24 и 25 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных: "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Доманово".

В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 26 декабря и до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 30.12;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 30.12;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 31.12;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.01;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 30.12;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 31.12;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.01;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.12.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 20 декабря, российские оккупанты перебрасывали свою военную технику и солдат в южную часть Беларуси.

Также ранее мы писали, что эшелон с танками Вооруженных сил России, прибывший вчера в Брестскую область, ближе к границе с Украиной, постоял там ночь и поехал назад.

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