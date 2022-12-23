Байден подписал оборонный бюджет, предусматривающий 800 млн долларов для Украины
Президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов, предусматривающий 800 млн долларов для Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Законопроект предусматривает ассигнование на программы Министерства обороны США, военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики, программы разведки, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Морской администрации и другое.
Также в проекте предусматривается:
- 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе;
- 800 млн долларов в помощь Украине.
В частности, в документе зафиксировано продолжение запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США недавно официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи.
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