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Зеленский провел заседание Ставки: видим перспективы на фронте

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 19:57
Зеленский провел заседание Ставки: видим перспективы на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили задачи на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Провел сегодня Ставку – как обычно предметно. Готовим ближайшие месяцы и, в общем, следующий год. Задачи наши – неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом", - отметил президент Украины.

Он также отметил, что в ходе Ставки заслушали командующих и отдельно обсудили ситуацию в энергетике.

"Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста – видим его намерения. И будем отвечать", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины 18 декабря провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором особое внимание уделили ситуации в Беларуси.

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