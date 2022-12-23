Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину

Сегодня, 23 декабря, в Болгарии начали "логистическую операцию", в ходе которой состоится отправка военной и военно-технической помощи в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии .

"С сегодняшнего дня начнется логистическая операция, в рамках которой в Украину будет направляться утвержденная помощь", - сообщила заместитель министра обороны Екатерина Граматикова.

Она добавила, что Минобороны Болгарии будет предлагать Совету министров утвердить дополнительное соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о внесении изменений в Соглашение о безвозмездных поставках вооружений, техники и боеприпасов, подписанное 5 декабря 2022 года и ратифицированное Национальным собранием.

Начальник обороны адмирал Эмиль Эфтимов заверил, что Болгария предложила определенный набор вооружения и техники после оперативного анализа ситуации на фронте и в тылу. Он также отметил конфиденциальность и защиту информации во время ведения переговоров или оказания военной помощи.