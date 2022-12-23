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Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину

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Болгария, Пятница 23 декабря 2022 17:20
Болгария начала "логистическую операцию" по доставке военной помощи в Украину Фото: заместитель министра обороны Болгарии Екатерина Граматикова (mod.bg)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 декабря, в Болгарии начали "логистическую операцию", в ходе которой состоится отправка военной и военно-технической помощи в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии .

"С сегодняшнего дня начнется логистическая операция, в рамках которой в Украину будет направляться утвержденная помощь", - сообщила заместитель министра обороны Екатерина Граматикова.

Она добавила, что Минобороны Болгарии будет предлагать Совету министров утвердить дополнительное соглашение между министерствами обороны Болгарии и Украины о внесении изменений в Соглашение о безвозмездных поставках вооружений, техники и боеприпасов, подписанное 5 декабря 2022 года и ратифицированное Национальным собранием.

Начальник обороны адмирал Эмиль Эфтимов заверил, что Болгария предложила определенный набор вооружения и техники после оперативного анализа ситуации на фронте и в тылу. Он также отметил конфиденциальность и защиту информации во время ведения переговоров или оказания военной помощи.

"Каждая страна имеет свой подход к консолидированному общественному мнению и состоянию переговоров с другими странами. На данном этапе мы не считаем целесообразным разглашать, с какими странами мы обсуждаем такую информацию, но я могу подтвердить, что земельный участок обсуждается", - заявил он.

Напомним, украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии. К тому же такие учения планируют сделать ежегодными.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного вторжения Болгария передала Украине гуманитарную помощь более чем на 200 млн долларов.

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