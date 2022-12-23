Россия вывела в Черное море корабли-носители крылатых ракет "Калибр"
В акваторию Черного моря из Севастопольской бухты вышли российские носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Реальная война".
Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" и фрегате проекта 11356Р класса "Адмирал Макаров".
"Эти плавсредства являются носителями крылатых ракет морского базирования "Калибр". Двигаются к западу от Севастополя со скоростью 7-10 узлов, предположительно отойдут от берега на 3-5 километров и станут на боевое дежурство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общий залп этих кораблей составляет 20 ракет "Калибр".
"Вероятнее всего, будут применены при поддержке ракетной атаки из Каспийского региона, откуда работает стратегическая авиация врага Ту-95мс/Ту-160", - комментируют в Telegram-канале действия российского флота.
Недавно РБК-Украина сообщало, что российский военный флот 21 декабря вывел на боевое дежурство в Черное море до 10 кораблей. При этом ни один из них не оснащен крылатыми ракетами "Калибр".
Тем временем в Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.
Ранее военные объяснили, что если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", у которых много ракет, это означает подготовку врага к обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.