Засідання Ставки та прийнята Конгресом найбільша допомога Україні: новини за 23 грудня

Президент України провів чергове засідання Ставки, де обговорили плани на наступний рік. Крім того, Конгрес США затвердив надання Україні найбільшої допомоги у розмірі 45 млрд доларів.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 23 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Територіальна оборона в Сумській області знищила диверсійну групу окупантів, вбивши двох нападників і не зазнавши втрат.

Російські війська обстрілювали ракетами та артилерією Харківську область. Внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

У Німеччині обіцяють вивчити питання подальших постачань зброї до України після того, як Сполучені Штати Америки передали Києву систему Patriot.

В акваторію Чорного моря із Севастопольської бухти вийшли російські носії крилатих ракет "Калібр". Йдеться про малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" і фрегат проекту 11356Р класу "Адмірал Макаров".

Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

Повітряні сили України в п'ятницю, 23 грудня, знищили двох ворожих безпілотників на східному напрямку.

У Болгарії розпочали "логістичну операцію", під час якої відбудеться відправка військової та військово-технічної допомоги в Україну.

Російські війська обстріляли прикордонне село. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.

Командувач Повітряних сил ЗСУ затвердив список військових, які навчатимуться роботі з ППО Patriot в одній з країн НАТО.

Уряд США визнав, що в країні не вистачає потужностей із виготовлення артилерійських снарядів.

Конгрес США схвалив бюджет із великим пакетом допомоги для України

Палата представників Конгресу за Сенатом затвердила бюджет США на 2023 рік, який передбачає великий пакет фінансової допомоги для України.

Федеральний бюджет США на 2023 рік становитиме 1,7 трлн доларів, до нього включено 44,9 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.

Вказано, що загальний обсяг фінансування перевищує приблизно 1,5 трильйона доларів, виділених у попередньому році. Лідери Сенату та Палати представників вже сьогодні планують направити законопроект президенту США Джо Байдену на підпис.

Зеленський провів засідання Ставки: бачимо перспективи на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили завдання наступного року.

"Провів сьогодні Ставку – як завжди предметно. Готуємо найближчі місяці і, загалом, наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком", - зазначив президент України.

Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для української армії. До нього увійдуть безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, що надійшли від України", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Зокрема, Естонія відправляє в Україну дрони, набори для чищення зброї, апарати штучної вентиляції легень та інше обладнання.

Байден підписав оборонний бюджет, який передбачає 800 млн доларів для України

Президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонний бюджет на суму 858 млрд доларів, що передбачає 800 млн доларів для України.

Законопроект передбачає асигнування на програми Міністерства оборони США, військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики, програми розвідки, Державного департаменту, Міністерства внутрішньої безпеки, Морської адміністрації та інше.

Зокрема у документі зафіксовано продовження заборони співпраці США з Росією у військовій сфері на п'ять років.

Нідерланди планують виділити Україні 2,5 млрд євро у 2023 році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Останній заявив про рішення його країни виділити Україні 2,5 млрд євро підтримки у 2023 році.

"Провів важливу розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити 2,5 мільярда євро на допомогу Україні у боротьбі з агресором. Цінуємо підтримку Нідерландів! І далі працюємо разом над зміцненням обороноздатності, енергетичної стійкості, відновленням критичної інфраструктури", - пише президент.