Нидерланды планируют выделить Украине 2,5 млрд евро в 2023 году, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Последний заявил о решении его страны выделить Украине 2,5 млрд евро поддержки в 2023 году.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

"Провел важный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Поблагодарил за решение выделить 2,5 миллиарда евро на помощь Украине в борьбе с агрессором. Ценим поддержку Нидерландов! И дальше работаем вместе над укреплением обороноспособности, энергетической устойчивости, восстановлением критической инфраструктуры" , – пишет президент.

Как отметил в своем Twitter-аккаунте Рютте, его страна будет оказывать Украине военную, гуманитарную и дипломатическую помощь до тех пор, пока Россия будет продолжать войну против нашего народа.