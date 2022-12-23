ВСУ в Сумской области уничтожили ДРГ врага: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

После короткого боя ДРГ отступила, понеся потери. Сообщается о как минимум двоих убитых. С украинской стороны обошлось без потерь.

Известно, что утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, бойцы терробороны вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой.

Ранее мы писали, что пограничники в Донецкой области остановили вражескую ДРГ. Перед этим оккупанты попытались прорвать линию обороны украинских военных.

Также сообщалось, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ разбили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.