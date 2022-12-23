ВСУ сегодня "приземлили" два вражеских беспилотника, - Игнат

Воздушные силы Украины в пятницу, 23 декабря, уничтожили два вражеских беспилотника на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"На восточном направлении сегодня сбито два БПЛА. Предварительно, "Орлан-10". Это было утром и в обед", - рассказал он.

При этом Игнат отметил, что враг не прекращает проводить воздушную разведку с помощью этих беспилотных летательных аппаратов.