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ВСУ сегодня "приземлили" два вражеских беспилотника, - Игнат

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Пятница 23 декабря 2022 16:10
ВСУ сегодня "приземлили" два вражеских беспилотника, - Игнат Фото: ВСУ сегодня "приземлили" два вражеских беспилотника (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушные силы Украины в пятницу, 23 декабря, уничтожили два вражеских беспилотника на восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"На восточном направлении сегодня сбито два БПЛА. Предварительно, "Орлан-10". Это было утром и в обед", - рассказал он.

При этом Игнат отметил, что враг не прекращает проводить воздушную разведку с помощью этих беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, утром сообщалось, что украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 950 военных убитыми.

Кроме того, за прошедшие сутки удалось уничтожить пять беспилотников.

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