ВСУ сегодня "приземлили" два вражеских беспилотника, - Игнат
Воздушные силы Украины в пятницу, 23 декабря, уничтожили два вражеских беспилотника на восточном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.
"На восточном направлении сегодня сбито два БПЛА. Предварительно, "Орлан-10". Это было утром и в обед", - рассказал он.
При этом Игнат отметил, что враг не прекращает проводить воздушную разведку с помощью этих беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, утром сообщалось, что украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 550 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют 100 950 военных убитыми.
Кроме того, за прошедшие сутки удалось уничтожить пять беспилотников.
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