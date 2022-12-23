Россияне ударили по одному из сел Сумской области: есть разрушения (фото)

Фото: россияне ударили по одному из сел Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)

Российские войска в четверг, 22 декабря, обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Оккупанты открыли огонь из минометов, вследствие чего 16 мин разорвались на улицах и вблизи жилых домов. "Были прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома местных жителей: там разбиты все окна, разрушение веранда. Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети", - рассказал Живицкий. Фото: последствия обстрела Сумской области 22 декабря (t.me/Zhyvytskyy)