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Россияне ударили по одному из сел Сумской области: есть разрушения (фото)

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Сумская область, Пятница 23 декабря 2022 14:18
Россияне ударили по одному из сел Сумской области: есть разрушения (фото) Фото: россияне ударили по одному из сел Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в четверг, 22 декабря, обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Оккупанты открыли огонь из минометов, вследствие чего 16 мин разорвались на улицах и вблизи жилых домов.

"Были прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома местных жителей: там разбиты все окна, разрушение веранда. Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети", - рассказал Живицкий.

Фото: последствия обстрела Сумской области 22 декабря (t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, со вчерашнего дня, 22 декабря, в Сумской области все сигналы воздушной тревоги сопровождаются дополнительным дублированием сообщений об угрозе из громкоговорителей.

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