Россияне ударили по одному из сел Сумской области: есть разрушения (фото)
Российские войска в четверг, 22 декабря, обстреляли приграничное село Искрисковщина в Сумской области. Взрывы повредили частные дома и другие гражданские объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Оккупанты открыли огонь из минометов, вследствие чего 16 мин разорвались на улицах и вблизи жилых домов.
"Были прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома местных жителей: там разбиты все окна, разрушение веранда. Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети", - рассказал Живицкий.
Фото: последствия обстрела Сумской области 22 декабря (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, со вчерашнего дня, 22 декабря, в Сумской области все сигналы воздушной тревоги сопровождаются дополнительным дублированием сообщений об угрозе из громкоговорителей.
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