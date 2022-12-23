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Могут последовать примеру США. Германия изучит возможность поставок Patriot Украине

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Берлин, Пятница 23 декабря 2022 11:25
Могут последовать примеру США. Германия изучит возможность поставок Patriot Украине Фото: Германия изучит возможность поставок Patriot Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Германии обещают изучить вопрос дальнейших поставок оружия в Украину после того, как Соединенные Штаты Америки передали Киеву систему Patriot.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на RND.

Бербок допустила, что Берлин может последовать примеру Вашингтона, которые на днях решил передать украинской стороне батарею Patriot.

"В ходе поставки Patriot мы также еще раз посмотрим, что еще мы можем поставить, потому что мы знаем, что эти системы ПВО спасают жизни", - сказала немецкий министр.

Напомним, 21 декабря США официально объявили о передаче Украине систем ПВО Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на 850 млн долларов.

После объявления США о поставке Украине систем, Христианско-социальный союз ФРГ обратился к Федеральному правительству с просьбой предоставить такие же системы вооружения Украине.

Ранее в Воздушных сила ВСУ рассказали, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые США передадут Украине, могут помочь нашей стране отогнать российскую авиацию и значительно усилят защиту неба.

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